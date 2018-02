Schon öfter haben wir an dieser Stelle betont, wie viel charismatischer und damit packender österreichischer Pop gegenwärtig im Vergleich zu dem aus deutschen Landen ist. In die Riege aus Bilderbuch und Wanda haben sich Neuschnee aus Wien schon vor mehreren Jahren eingereiht, allerdings bis dato noch nie so überzeugend wie auf ihrem vierten Album »Okay«.





Hinter der Band steckt im Großen und Ganzen Hans Wagner, ebenfalls ein imponierend bedeutungsschwangerer Poet, aber tatsächlich gebürtiger Preuße. Den Zungenschlag aus seiner Heimatregion hört man auf »Okay« aber kaum, stattdessen können Neuschnee neben mit reizend akzentuierten Streicher-Arrangements aufwartenden, wunderschön theatralischen Pop-Songs auch die eine oder andere rhythmische Schräge aufweisen. So etwa mit dem entfernt an Deichkind erinnernden Opener »Der Zeitgeist macht Buh« oder dem mit einem schläfrig verschleppten Beat ausgestatteten HipHop-Track »Umami«. Im Kern sind Neuschnee jedoch distinguierte, dennoch sehnsüchtig sinnliche Crooner im Stile von The Divine Comedy - nur eben mit österreichischem anstelle von britischem Humor.