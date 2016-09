In den drei Jahrzehnten ihres Bestehens haben Neurosis vermutlich mehr Weltuntergänge heraufbeschworen als die Zeugen Jehovas jemals vorherzusagen gewagt hätten (natürlich nicht ohne als explizit linke Band die Erlösung im Diesseits zu suchen, statt beim lieben Gott). Auch anlässlich des Jubiläums setzt sich die Band aus Oakland nicht unter Innovationsdruck, sondern verfeinert die infernalischen Lärmmeditationen, die man seit »Souls At Zero« von 1992 von ihr kennt, konsequent weiter: gemarterter Schreigesang, brutal mahlende Metal-Riffs, immer wieder unterbrochen von leisen, melancholischen Momenten, bis sich die Konstrukte aus Gitarren-Wänden und ekstatischem Drumming zum kathartischen Finale steigern. Deutliche Unterscheide zwischen »Fire Within Fires« und seinen Vorgängern dürften wohl nur langjährigen Fans beim direkten Vergleich auffallen. Fünf Stücke, frei von Überraschungen — aber sehr, sehr gut.