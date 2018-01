Mit Alben von Acts wie Lapalux Thundercat oder Iglooghost dürfte 2017 ein durchaus aufregendes Jahr für Brainfeeder gewesen sein, konnte das Label von Flying Lotus so doch mit Newcomern und bekannten Routiniers gleichermaßen auffallen. Wer davon nur am Rande etwas mitbekommen hat, der hat nun eine erstklassige Gelegenheit, ein bisschen aufzuholen: Mit »Brainfeeder 2017 ∞ 2018« hat Labelact PBDY nämlich die Highlights des letzten Jahres in einem kompakten Mix verarbeitet, der mit einem brandneuen Track von Flying Lotus auch gleich einen Ausblick auf das neue Jahr bietet.