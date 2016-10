Nennen wir die Dinge direkt beim Namen: Es sind quälende Zeiten für Fans von The Shins, gibt es doch bereits seit Jahren nicht viel mehr als Teaser und Häppchen von der Band um James Mercer. Dass das Warten bald eine Ende haben könnte, dürfte soweit bekannt sein. Nun suggeriert ein augenzwinkernder Fake-Trailer, dass es vielleicht sogar schon sehr bald Neuigkeiten zu den Plänen der Band geben könnte. »I Gleek On Your Grave« nennt sich der fiktive Horror-Streifen, in dem wir Mercer in surrealen Posen sehen. Dort kann man mit etwas Aufmerksamkeit auch eine interessante Nachricht entdecken: »The Shins, You’ll Be Dead, March 7th 2056«, heißt es dort auf einem Poster. Ein Hinweis auf das Release-Datum des kommenden Albums? Sagt ihr es uns.