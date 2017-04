Zwei-Mann-Band ist: Auch wenn augenscheinlich nur zwei Instrumente, nämlich E-Bass und Schlagzeug gespielt werden, klingt ihr Sound zusätzlich noch nach E-Gitarre. Wie dieser einzigartige Klang zustande kommt bleibt das ganz klar ist aber, er verleiht ihnen einen ganz eigenen musikalischen Charakter. Mit »Royal Blood« feierte die gleichnamige Band aus dem Vereinigten Königreich 2014 ihr mehr als erfolgreiches Debüt. Besonders an derist: Auch wenn augenscheinlich nur zwei Instrumente, nämlich E-Bass und Schlagzeug gespielt werden, klingt ihr Sound zusätzlich noch nach E-Gitarre. Wie dieser einzigartige Klang zustande kommt bleibt das Geheimnis der Band ganz klar ist aber, er verleiht ihnen einen ganz eigenen musikalischen Charakter.

Am 16. Juni melden sich die Jungs mit ihrem neuen Album »How Did We Get So Dark« zurück. Einen ersten Vorgeschmack gibt es mit ihrer Single-Auskopplung »Lights Out« schon jetzt. Zusätzlich sind die beiden im surrealen Musikvideo samt milchiger Horror-Poolparty in Schwarz, Weiß und Rot zu sehen. Bereits mit ihrer ersten neuen Single holen Royal Blood ihre Fans soundtechnisch da ab, wo sie diese drei Jahre zuvor zurückgelassen haben, klingen dabei aber keineswegs veraltet. Vorfreude macht außerdem ein bald stattfindendes exklusives Konzert im Kölner Luxor am 23. Mai.