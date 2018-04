I Said Goodbye »Fairweather« (Little Rocket Records)

I Said Goodbye kommen nicht aus den USA, sondern aus Norwich in England. Das hört man jedoch wirklich höchstens ab und an am Akzent, ansonsten könnte dieses melodische Emo-Album auch aus New Jersey oder Missouri stammen. Graeme Philliskirk von Leatherface beweist mit seinem kleinen Label Little Rocket Records einen guten Riecher und beglückt vor allem Hörer aus den späten Neunzigern und frühen Nuller Jahren mit einer jungen Band, die nach alten Helden klingt. Man denke an Saves The Day und The Get Up Kids. Das Debütalbum besitzt alle Tugenden des Genres und ist vereinfacht gesagt Gitarren-Musik, die man am besten unter freiem Himmel hört. Die Vinyl-Version von »Fairweather« ist auf 300 Exemplare limitiert und erscheint in der selten zusehenden Farbgebung »Cyan-blau gesprenkelt«.