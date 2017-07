Wenn man sich das neue Video von Wolf Alice zu ihrer Single »Yuk Foo« anschaut, hat man zunächst den Eindruck, in einen Wutausbruch der Sängerin Ellie Rowsell reinzuplatzen. Man fragt sich, ob man sie dabei nicht doch lieber in Ruhe lassen sollte. Dieser Konflikt lässt sich offenbar nicht mit ihren sonst so sanften Tönen bewältigen. . Von den Lyrics bleibt am Ende des Videos vor allem »I don't give a shit« hängen, was wohl die Essenz des Textes ist; der Verdruss über all die Erwartungen an junge Frauen und all den Shit, den man aushalten und erdulden muss.Ellie zeigt dem Patriarchiat damit sehr deutlich den Mittelfinger. Das Video sieht aus wie eine Zeitreise in die 90er, ohne unnötige Details, es ist roh und direkt. Die rasanten Kamerazooms und die blitzartigen Lichter in verschiedenen Farben visualisieren die Rage der Musik, zwischen Wutentladungen schreitet Ellie bedrohlich zur Kamera und verächtlich, fast zynisch redet sie ihr Gegenüber klein: »Cause you bore me, you bore me to death.« Also, wenn ihr mal wieder wütend seid, einfach einschalten und mitbrüllen.