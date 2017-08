Die zweite Single des neuen Albums »Niente« von Wanda bestätigt uns, dass sie ihren Sound wirklich verändert haben. Wo es bei ihrer ersten Single »0043« nostalgisch wurde, ist auch die neue Single »Columbo« ungewohnt sanft und romantisch. Die Themen bleiben jedoch gleich: Liebe, Zweisamkeit und zusammen »Columbo« schauen.Überall sind Tatort-Umrisse verteilt, auf Hügeln, auf Wasser, um den von Liebesleid geplagten Sänger Marco, der sich mit Flügeln und Kippe bekleidet durch die Lüfte bewegt, in Träumereien schwebt und aus seinem Höhenflug abgestürzt zu sein scheint. In Großbuchstaben steht Amore auf einem Hügel, der dann doch gesprengt wird. Denn selbst Detektiv Columbo hat keine Lösung für das Liebesdilemma: »Es würde eine schöne Lösung sein, doch wir beide passen nicht hinein.« Tiefe Blicke und zarte Berührunge treffen auf einen melancholischen Refrain, der auf eine Rettung von Columbo hofft.Das neue Album erscheint am 6. Oktober, bis dahin, könnt ihr euch schon mal den neuen Song anhören: