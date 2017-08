Es sieht aus, als hätte jemand zu lange mit Bildbearbeitungsfiltern rumgespielt, aber tatsächlich soll das so. The National haben ein neues Video zur Single »Day I Die« veröffentlicht. Aufgezeichnet wurde es während der Proben für ein Konzert in Paris. Regisseur Casey Reas hat auch beim vorherigen Video Regie geführt. Dort hat er einfach einen Negativ-Filger über die Aufnahmen gelegt. Die Arbeit an »Day I Die« scheint aufwändiger gewesen zu sein. Reas hat mehr als 5.000 Bilder mit Hilfe von Zeitraffer-Technik aufgenommen und die dann mit einer speziellen Software bearbeitet, um dem Video diesen merkwürdigen Look zu verpassen.