»Ich wollte immer herausfinden, was es bedeutet, Afroamerikanerin zu sein«, verriet die Künstlerin kürzlich im Interview . Auch in den Songs ihrer EP »Sudan Archives« geht sie Fragen dieser Identität nach, bezieht aber musikalisch auch arabische Elemente mit ein. Wann wir uns endlich über ein Album freuen dürfen, ist leider bisher noch nicht bekannt.Zunächst beschenkt uns Sudan Archives mit einem neuen Musikvideo zu »Paid«. Der Clip ist eine Referenz an die Sechziger Jahre Motive des Fotografen Malick Sidibé aus Mali und wurde auf 16mm Film gedreht.