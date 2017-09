Von dem legendären Radiohead -Album »Ok Computer« muss man wohl niemandem mehr erzählen. Zum 20. Jubiläum veröffentlichte die Band in diesem Jahr die remasterte Version »Ok Computer OKNOTOK 1997 2017« mit bis dato unveröffentlichten B-Seiten. Ein Song davon ist »Lift«, den die Band zuvor lediglich live zu ihrem Besten gab, damit bei ihren Zuschauern allerdings großen Anklang fand.Nun hat die Band zu dem Song ein Musikvideo gedreht, das Thom Yorke in einem Aufzug zeigt, während Menschen und Orte an ihm vorbeiziehen, er jedoch bewegungslos bleibt. Das Leben vorbeiziehen lassend verharrt er dort bis er die Spiegelung seiner Situation sieht und erkennt, dass er dem Trott entfliehen muss: »Today is the first day of the rest of your days. So lighten up, squirt.«Es ist das erste von drei neuen Videos, die darauffolgend gedreht werden. Hier könnt ihr es euch anschauen: