Wenn Donald Trump erzählt, er würde hübschen Frauen einfach in den Schritt fassen, ist das nicht ok. Pardon, nein, es ist eine unfassbare Unverschämtheit. In ihrem neuen Video feiern Pussy Riot die Power der Vagina und setzen sich damit gegen solche unfassbaren Aussagen zur Wehr: »The owner of vaginas is not some narcissistic stupid orange ape who’d claim that he could easily grab women by their pussies. The owner of vagina is a woman. Who wears her vag as a badge of honour« schreibt die Band unter dem Video.



»Straight Outta Vagina« ist damit nicht nur ein Kommentar zu den Wahlen in den USA , sondern auch ein allgemeingültiges, feministisches Statement und ein ziemlicher Hit, der immer besser wird, umso öfter man ihn hört. Das Video sieht nach einer etwas merkwürdigen, aber sehr spaßigen Party aus. Und wie heißt es so schön am Ende: »Patriarchy is boring«.