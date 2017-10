Im Im Interview sagten sie dazu : »Das Album gibt eine naive Vorstellung wieder, die ein paar französische Typen vom italienischen Sommer haben. Wir waren selbst nie dort, dafür haben wir in den letzten drei Jahren stundenlang zusammen Fellini-Filme geschaut. Wir haben uns einfach deshalb für Italien entschieden, weil wir nach Licht gesucht haben.«

Sie sitzen im Kino, in der Hand eine Tüte Popcorn und auf der Leinwand laufen italienische Filme. In ihrem neuen Video zu »Ti Amo« sehnen sich Phoenix nach LaDolce Vita, nach italienischer Lebenskultur, nach Pasta, Pizza, Sonne, Vespa-fahren, Rom, Eis, dem Strand und vielem mehr. Das ganze, ebenfalls »Ti Amo« betitelte aktuelle Album der Franzosen dreht sich um die Liebe und um Italien.



Wie heißt es im Song? »I don’t like it as it is ...«. Wenn wir aus dem Fenster gucken, können wir dem nur zustimmen. Deshalb sind hier dreieinhalb Minuten fröhlicher Pop von Phoenix und eine ordentliche Portion Dolce Vita. Der Winter wird noch lang genug.