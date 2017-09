Mit verschlossenen Augen werden seine »Verführer« dargestellt, gefühlskalt und ermattet zerren sie den Meinungslosen mit in ihr rassistisches Weltbild. Direkte Worte sprechen an, was in vielen Provinzen los ist: »Das Dorf in dem ich wohne ist zwar malerisch, doch nicht wenn man die Farben mischt. Ich fürchte, dass ein Minarett bald höher als die Kirche ist.« Gepeinigt, verprügelt und schließlich doch getröstet wird der Junge völlig benebelt und verhüllt in ein Monster ohne Augen verwandelt, das weder Weitblick noch Empathie kennt. Nicht nur musikalisch, auch visuell blicken die Musiker hinter die Kulissen, wie sie es beispielsweise schon in dem Video zu »Es ist wieder Februar« zum Thema Studentenverbindung und in »Gute Menschen« zur Flüchtlingsdebatte und der deutschen Identität gestaltet haben. Als ausschließlich politisch deklarieren sie sich zwar nicht, wie sie im Interview verrieten , doch was sie da in die Welt rufen, sitzt tief.