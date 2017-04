Neues Video von Mount Kimbie

Fast wäre es ein wenig still geworden um Dominic Maker und Kai Campos, die uns nun schon seit acht Jahren als Mount Kimbie mit immer wieder neuen Interpretationen kontemporärer Club-Musik zu überraschen wissen. Mit ihrer neuen Single »We Go Home Together« ist das Duo dem klassischen Soul allerdings so nahe, wie nie zuvor. Die klagenden Orgeln und der flehende Blues von James Blake rücken hier nahezu vollständig in das akustische Zentrum, illustriert von Frank Lebons psychedelischer Video-Collage.