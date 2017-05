Obwohl Mount Kimbie bereits zu Beginn des Jahres durchblicken ließen, dass ihr drittes Album im Kasten sei, lässt das Londoner Duo immer noch auf konkrete Infos warten. Halb so wild, gibt es nach »We Go Home Together« doch nun ein weitere Single – diesmal mit Micachu am Mikrofon und einem brandneuen Video. Darüber hinaus sind die beiden im Sommer für einige Live-Termine in Deutschland (Siehe unten).