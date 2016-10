Während die meisten von uns zum Jahresende damit beginnen, ein wenig runterfahren und ganz in Ruhe neue Pläne zu schmieden, drehen Me And My Drummer auf die letzten Meter noch einmal richtig auf und kündigen eine umfangreiche Wintertour an. So geht es ab dem 26. Oktober mit ein paar Umwegen über Spanien und Norwegen bis zum 17. Januar einmal durch ganz Deutschland. Die kompletten Tourdaten findet ihr unten.Doch damit nicht genug: um sich gebührend auf den Trip einzustimmen, gibt es jetzt noch mal ein wunderschönes Video zu »Grown Up Shape« – einem der Höhepunkte ihres im Februar erschienen Albums »Love Is A Fridge« . Umgesetzt wurde der atmosphärische Animationsclip von dem Dessauer Künster Chris Luehning. Aussehen tut das Ganze so: