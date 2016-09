Ja, das ist wirklich Lady Gaga . Sonst bekannt für ausgefallene Outfits zeigt sich die Sängerin in ihrem neuen Video vergleichsweise alltäglich gekleidet in T-Shirt und Shorts. Wir sehen sie, wie sie einem feiernden Publikum irgendwo in der Wüste ihren neuen Song entgegen schmettert. Und dabei kein bisschen weniger Power hat als zu »Bad Romance«- oder »Just Dance«-Zeiten, die sie mit wesentlich mehr Glitzer, Haarspray und großen Sonnenbrillen zeigten.