Neues Video von James Blake

Der britische Singer-Songwriter und Produzent James Blake meldet sich mit einem ruhigen und kunstvoll inszenierten Video für »My Willing Heart« zurück. Das Stück stammt von seinem Album »The Colour In Anything« aus dem letzten Jahr, welches sowohl von der internationalen Kritik als auch hier bei Intro in höchsten Tönen gelobt wurde.Im Video zeigt sich eine hochschwangere Natalie Portman in elegischen Zeitlupenaufnahmen, kurz vor der Geburt ihrer Tochter Amalia, die am 22. Februar 2017 zur Welt kam.