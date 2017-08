Die coolen Jungs mit der Ananas sind mit einem neuen Video zurück, hinter dem sich eine außergewöhnliche Idee und viel Tiefgang verbergen. Die Rede ist von Glass Animals , die Band um Dave Bayley, dem Energiebündel mit der immensen Ausdauer auf der Bühne und vor der Kamera. Das ist keine Übertreibung, denn für das Video der Singleauskopplung »Agnes« ihres letzten Albums »How To be A Human Being« setzte sich der Sänger der Band in eine Zentrifuge: »It’s hard to explain exactly how it feels inside a human centrifuge«, beginnt er die Schilderung des Videodrehs auf Facebook. Seine Erfahrung hört sich schmerzhaft an, doch zum Schluss erläutert er, wie notwendig dieser Aufwand war, um die emotionalen Qualen von Agnes zu visualisieren.