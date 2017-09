»For me the tracks about all the doom and gloom we seem to be surrounded by at the moment in the news and on social media etc. I wanted the character to go on a little journey being chased by all this stuff, some good and some bad with him finding at least some kind of solace in the end«, sagt Jesse Collett über sein neues Video zu »Damned Eye See«, das die Single von Chelou mit seinem Mix aus Live-Action und Animation perfekt illustriert. Wir präsentieren nicht nur die aktuelle Tour des Engländers, sondern zeigen euch auch genau dieses Video exklusiv an dieser Stelle: