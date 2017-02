Vergangenen Monat gewährte Bryan Kessler einen ersten Ausblick auf sein anstehendes Debütalbum, nun folgt auch schon das erste Video: »Punching On My Chest« ist ein Lehrstück in Sachen Minimalismus – trocken, stoisch, perkussiv und doch angenehm selbstironisch und funky. Eine Formel, die der Kölner Produzent auf namhaften wie Labels wie Numbers, Cómeme oder Get Physical perfektioniert hat und mit »New Feel« erstmals über die Länge eines amtlichen Albums demonstrieren wird.Der erste des in drei Parts geteilten Albums erscheint im April, der Rest folgt im Laufe des Jahres. Wir präsentieren an dieser Stelle exklusiv die Video-Premiere zu »Punching On My Chest«, der ersten Single, die auf der offiziellen Webseite von Bryan Kessler auch als gratis Download erhältlich ist.