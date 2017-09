Guter deutscher Elektropop hat einen noch recht unbekannten Namen: Bergfilm . Die vierköpfige Gruppierung stammt aus Köln und liefert in der Singleauskopplung »The Line« ihres Debütalbums »Constants« mit Synthie-Arrangements einen internationalen Sound, den wir in Nuancen bereits von Acts wie Metronomy oder Roosevelt kennen. Die Jungs bringen mit ihren unaufgeregten Indie-Gitarren sowie dem stimmlich passenden Timbre des Frontmanns Arthur Lingk aber ganz eigene Ideen mit und weichen so jeder Verwechslungsgefahr aus. Ebenfalls unverkennbar sind die sanften in Vintage-Optik getauchten Aufnahmen der Protagonistin (Tiffany Koeberich) im neuen Video (Regie: Joscha Bongard), die in stetiger Rastlosigkeit außerhalb der Reihe springt, läuft und tanzt. Triebhaft irrt sie durch Tiefen der Tristesse dem lang ersehnten Ausbruch entgegen, getragen vom subtilen, fortlaufenden perkussiven Rhythmus – zu sehen an dieser Stelle: