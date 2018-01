Neues Video von Bad Stream

Um ein »Konzeptalbum über Sucht und Sog des Internets« soll es sich bei dem Solodebüt von Martin Steer handeln, das am sechsten April erscheinen wird. Die erste Single »Already Dark« trifft diesen eher pessimistisch klingenden Ton mit ihren düster mäandernden Harmonien und stoischen Rhytmus-Figuren schon ganz gut und gibt einen sehr schönen Ausblick auf das, was da kommt.Unter dem Namen Bad Stream widmet sich der Frittenbude-Gitarrist der Schnittmenge von Rock und Elektronik, aus der wie im Falle der neuen Single heruntergekühlter Synthe-Pop geschöpft wird. Die Single erscheint am 12. Januar über sein eigenes Label Antime und kommt gleich mit einer ganzen Reihe an Remixen von unter anderem Felix Primc, Kaigy Etix oder Simon Dübel daher. Das surreale Video von Fabian Tschöpl seht ihr an dieser Stelle.