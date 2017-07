Schwedischen Indierock in sanftmütiger Schwerelosigkeit schafft niemand besser als die Shout Out Louds . Im September veröffentlichen sie ihr neues Album »Ease My Mind« und bringen vorab die Single »Jumbo Jet« mit Video raus. In dem neuen Song werden die Stimmen von Adam Olenius und der Keyboarderin Bebban Stenborg von gewohnt sanften Klängen ummantelt. Begleitet werden sie von einfachen Harmonien der Akustikgitarre, welche sich nicht aufdrängen und den Stimmen ihre Entfaltung lassen.Wo im Instrumentalen Höhepunkte fehlen, kommt Bebbans Stimme zum Einsatz und verleiht der Musik sphärische Elemente. Wie der Albumtitel suggeriert, ist die Musik eine Erleichterung für die Sinne, lässt zwar mitunter aufregende Momente vermissen, ist aber dennoch einfach schön. So schön wie das einer Collage gleichende Video, das nostalgische Aufnahmen der Band zeigt, willkürlich aneinandergereiht, persönlich und nah. Diese Musik lädt zum Schwelgen ein, bei untergehender Sonne oder in Decke gehüllt bei Donner und Gewitter.Schaut euch hier das neue Video an: