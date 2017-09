Rapper und Sänger Romano schreibt sich keinem bestimmten Genre zu und beweist das kurzerhand mit seiner neuen Single »König der Hunde« aus dem am 8. September erscheinenden Album »Copyshop« . Der Song stellt einen deutlichen Kontrast zu seiner vorab veröffentlichten Single »Mutti« dar, schlägt heftige Beats an und zeigt den MC streng schattiert in schwarz/weiß mit einer gewaltigen Prise Gesellschaftskritik.Romano meint es ernst und hat eine Message, ohne dabei den Humor zu verlieren. Der vielseitige Künstler beschränkt sich eben nicht auf einen Sound und cruist mit seinem Schiff durch verschiedene Sounds, wie er es selbst im Interview beschreibt . Langweilig wird es wohl nie werden und auf seine neue Platte kann man sehr gespannt sein.