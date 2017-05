Tanzen ist die beste Medizin. Das zumindest eröffnet einem das neuste Video zu's »Dancing Is The Best Revenge«. In diesem schwingt Sänger Nic Offer nicht nur wild das Tanzbein, sondern die Arme gleich mit dazu. Wie ein Wirbelsturm präsentiert er seine, bei Fans schon lange legendären Tanzkünste. Hierzu hat er sich ein paar Drag Queens eingeladen, welche sich nicht nur hinter die Kulissen ihres Alltags blicken lassen, sondern Offer auch in Drag stylen und ihm beim Tanzen zur Seite stehen.Das Video verspricht viel schrillen Humor, gute Laune und Glitzer en masse. Wer sich ein Lächeln auf dem Gesicht nicht entgehen lassen will, sollte reinschauen.