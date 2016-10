Vor ein paar Stunden haben AnnenMayKantereit ein neues Video von ihrem Auftritt in Berlin gepostet. Ein gewohnt emotionaler Henning May sitzt – diesmal nicht barfuß – am Klavier und spielt vor ihrem bisher größten Publikum.

Geschrieben am

14. Oktober 2016, 16:39 Autor: Madeleine Schrader