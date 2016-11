Da haben sie sich aber ganz schön Zeit genommen: Die letzte LP von The Jesus And Mary Chain hieß »Munki« und kam 1998 raus. Ein Jahr später gaben sie ihre Trennung bekannt. 2007 haben sie sich wieder zusammengefunden und sind seitdem immer mal wieder auf Tour gegangen. Trotz aller Bemühungen gab es bislang aber kein neues Album. Umso überraschender ist nun die Ankündigung ihres Managers Alan McGee (Mitbegründer von Creation Records ), dass The Jesus And Mary Chain bald mit neuer Platte am Start sein werden: »It’s coming out end of next March. It’s kinda enormous,« so McGee. Wir sind gespannt!



Um ein wenig die Vorfreude zu steigern und in alten Zeiten zu schwelgen gibt es hier das Video zu einem ihrer größten Hits »Just Like Honey«.