Doch damit nicht genug. Es gibt einen weiteren Vorgeschmack auf Poisels Album. Pünktlich zum gestrigen Kinostart von » Das kalte Herz « mit Moritz Bleibtreu und Frederick Lau in den Hauptrollen ist nun der dazugehörige Abspannsong »Bis ans Ende der Hölle« verfügbar.

Wir durften uns bereits letzten Monat über Philipp Poisels neues Video zu »Erklär mir die Liebe« freuen. Jetzt gibt es noch eine schöne Nachricht: Der Gute wird uns am 17. Februar 2017 nach sechs Jahren endlich sein neues Album bescheren.

Aufgenommen wurde »Mein Amerika« in den legendären »Blackbird Studios« in Nashville, Tennessee – wo auch sonst? Dort begab sich der Sänger zusammen mit seiner Band und seinem Produzenten auf eine Reise, um dem ursprünglichen »American Dream« auf den Grund zu gehen. Auch wenn das heutige Amerika nicht mehr viel mit dem einstigen Ideal gemein hat, so ist die Sehnsucht nach Freiheit und Abenteuer für Poisel noch immer lebendig.



Wie sich seine Erfahrungen auf sein neues Album ausgewirkt haben? Wir werden uns noch ein wenig gedulden müssen. Aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude.