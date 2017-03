»Orchester bitte!« – mit diesen Worten hatte das stundenlange Warten der Fans endlich ein Ende. Bereits seit dem frühen Vormittag konnten die Fans am gestrigen Donnerstag einen quälend behäbigen Livestream auf der Facebook-Seite der Band verfolgen. Der zeigte nichts anderes, als den Aufbau eines Bühnen-Set-Ups in all seiner anspruchsvollen Langsamkeit. Erst als um kurz vor Acht ein einstündiger Countdown gestartet wurde, ließ sich langsam erahnen, wozu denn überhaupt das große K und die weiße Bestuhlung dienen sollten. Als dann auch dieser abgelaufen war, betrat auch die Band samt Sinfonieorchester die Bühne und Felix Brummer stimmte die ersten Zeilen der neuen Single an. »Dein Lied« ist der erste Vorgeschmack von »Keine Nacht für Niemand«, das am zweiten Juni erscheint.