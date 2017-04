Neuer Song von Zoot Woman

Obwohl die goldenen Zeiten von Zoot Woman kurz nach der Jahrtausendwende immer weiter in die Ferne rücken, gelang der Band um Johnny Blake mit ihrem letzten Album »Star Climbing« doch noch mal eine spürbare Weiterentwicklung, wie Intro-Autor Henje Richter in der entsprechenden Rezension feststellte. Nimmt man die nun veröffentlichte Singe »Solid Gold« als Maßstab, dann könnte das auch mit dem neu angekündigten Album »Absence« etwas werden. Der erste Vorbote ist mit seinen eingängigen Piano-House-Referenzen nämlich eine ziemlich Runde Angelegenheit, die voll und ganz von Johnny Blakes mondäner Gesangsarbeit profitiert. Zu hören an dieser Stelle: