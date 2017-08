The title Villains isn’t a political statement. It has nothing to do with Trump or any of that shit. It’s simply 1) a word that looks fantastic and 2) a comment on the three versions of every scenario: yours, mine and what actually happened.«Schade, mit ihrem Sound hätte die Band dem Präsidenten ein paar musikalisch Hiebe verpassen können. Zwischen die Gitarrenriffs und schweren Bässe mischen sich allerdings sehr melodische, fast kontemplative Passagen. Der Band geht es auf der neuen Platte eben um die eigenen Bösewichte , deine, meine, unsere. Über die müssen wir schimpfen und lernen, den Ärger über sie loszulassen, meint Homme.