Nach der ersten Single »Love« und einem mysteriösen Album-Trailer gibt es jetzt immerhin einen neuen, mal wieder wunderschönen, Song von Lana Del Rey . Für den Titeltrack zur kommenden Platte »Lust For Life« hat sie sich The Weeknd als Verstärkung geholt.





Im Video sitzen die beiden hoch oben auf dem Hollywood-Zeichen mit Blick auf Los Angeles, kuscheln etwas verzagt und hauchen sich »Only the lust for life keeps us alive« entgegen. Das hört sich nicht nur zauberhaft an, es klingt auch so. Am Ende gibt's ein Wiedersehen mit der guten Fee oder Hexe, die im Trailer als Bewohnerin des Hollywood-Zeichens zu sehen war. Einen Veröffentlichungstermin fürs Album verrät Lana Del Rey jedoch leider noch immer nicht.