Fünf Jahre ist es inzwischen her dass Kendrick Lamar den letzten Teil seiner »The Heart«-Serie veröffentlicht hat. Nun ist via Spotify, Tidal und Apple Music die Fortsetzung der Reihe zu hören – eine beseelte, fast fünfminütige Soul-Nummer, die definitiv Lust auf mehr macht. Im Song selbst heißt es unter anderem »Y’all got ’til April 7 to get y’all shit together«, was zumindest auf weitere Neuigkeiten hindeuten könnte.