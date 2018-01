Am 23. März erscheint »Boarding House Reach«, Jack Whites drittes Solo-Album. Dazu geht er auch auf Tour in den USA und Großbritannien, die Ankündigung sorgte allerdings für einige Diskussionen. White hat eine »No Phone Policy« eingeführt, wie der NME berichtet hat. In einem Statement hieß es: »We think you’ll enjoy looking up from your gadgets for a little while and experience music and our shared love of it IN PERSON«. Die Telefone werden vor Beginn der Konzerte in speziellen Taschen verstaut, die nach dem Ende der Show wieder geöffnet werden. Festivals sind von der Regelung ausgeschlossen, White hofft aber, dass das Publikum dort seine Ansichten von sich aus unterstützt. Für Deutschland sind bislang noch keine Tourtermine bekannt gegeben worden.