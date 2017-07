»We tried to make a record we would listen to and go: fuck, I wish we'd written that.«, ließ Fin Greenall, Sänger der dreiköpfigen Band Fink , kürzlich verlauten. Dass die sanftmütigen Indie-Romantiker ihrem eigenen Anspruch gerecht wurden, steht für uns außer Frage.Ihre neueste Single »Cracks Appear« ist gleichzeitig auch die langersehnte Premieren-Auskopplung aus der bevorstehenden LP. »Resurgam« erscheint am 15. September und überzeugt erneut mit einer ausgefeilten Balance aus Indie-Rock, Acoustic und klassischen Singer/Songwriter-Tugenden.