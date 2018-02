Im April veröffentlicht Drangsal sein zweites Album »Zores«. Die erste Vorab-Single »Turmbau zu Babel« ließ er prominent ankündigen.

Eine Zeile wie »Ich schwitze Blut, wenn ihr mich zwingt, in eurem Rhythmus zu marschieren« könnte auch von Tocotronic stammen, deshalb ist es kaum verwunderlich, dass Max Gruber, alias Drangsal , Dirk von Lowtzow gebeten hat, sie vorzulesen, um seine neue Single »Turmbau zu Babel« anzukündigen:

Auch Max Raabe und die Lochis haben Drangsal dabei unterstützt, die Werbetrommel zu rühren, so wunderbar trocken wie von Lowtzow klingen sie dabei aber nicht.

Nach all den ernsten Worten gibt es das Stück ab jetzt auch in Gänze zu hören – und es kommt überraschend fröhlich daher. Max Grubers Liebe zum Klang der Achtziger ist nach wie vor deutlich spürbar, die deutsche Sprache steht ihm ganz gut. »Turmbau zu Babel« ist die erste Single aus seinem zweiten Album »Zores«, das am 27. April 2018 via Caroline erscheint.