Neuer Song von DJ Koze

Vier Jahre ist es nun schon wieder her, dass DJ Koze mit seinem Album »Amygdala« einmal mehr die Grenzen kontemporärer Club-Musik dehnte. Dass es dementsprechend höchste Zeit für einen Nachfolger wird, dürfte dementsprechend außer Frage stehen. Während in den Kommentarspalten schon auf Basis vergangener Interviews gemunkelt wird, dass es vielleicht sogar erst 2021 soweit sein könnte, sorgt nun überraschenderweise die hanseatische Mode-Manufaktur Herr von Eden für Klarheit. Die spielt in dem neuen Spot zur jüngsten Kollektion nämlich nicht nur einen neuen Track mit dem Titel »Seeing Aliens« an, sondern gibt in der Description des Videos auch gleich bekannt, dass dieser von einem anstehenden DJ Koze-Album für Pampa Records stammt. Erster Eindruck: Genau das, was wir von Koze wollen. Bitte mehr davon.