Eine Woche vor dem Erscheinen ihres neues Albums »Concrete And Gold« veröffentlichen die Foo Fighters mit »The Line« eine weitere Single.



Am Wochenende sind die Foo Fighters beim Lollapalooza in Berlin zu sehen, wenige Tage später erscheint ihr neues Album »Concrete And Gold«. Jetzt gibt es eine weitere Single zu hören. »The Line« ist im Vergleich zu anderen Foo-Fighters-Stücken recht zurückhaltend geraten. Sänger Dave Grohl hat in einem Statement erklärt, im ginge es um »die Suche nach Hoffnung in diesen Zeiten, in denen du das Gefühl hast, in jedem Moment um dein Leben kämpfen zu müssen«.

In einem Interview hat Dave Grohl erzählt, dass einige illustre Gäste wie Justin Timberlake und Paul McCartney auf dem Album zu hören sein werden. Mehr dazu wird in einer Mockumentary zu »Concrete And Gold« verraten, die gemeinsam mit dem Album am 15. September erscheint. Dazu gibt es bereits einen kurzen Teaser: