Die Vorwürfe, die Alice Glass gegen ihren ehemaligen Crystal-Castles-Bandkollegen Ethan Kass erhoben hat, waren schmerzhaft zu lesen . Sie wirft ihm jahrelangen sexuellen und psychischen Missbrauch vor. Der neue Song, den die Künstlerin nun veröffentlicht hat, ist eine Reaktion auf die Geschehnisse und, wie sie in einem Statement klar macht: »A call to arms for all survivors«.





Entsprechend brüllt sie im Song: »Promise me you’re never the victim! You have to fight back!« Ein starkes Statement, das mit krachenden Beats unterlegt ist und das Stück damit auch irgendwie anstrengend macht. In Glass’ Statement heißt es weiter: »Dieser Song ist das, was ich mir selber jeden Tag aufs Neue sagen muss. Ich hoffe, dass auch andere Überlebende sich daran erinnern, wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht in der Lage sind, die Dunkelheit ihrer eigenen Heilung durchzustehen. Jeder Tag ist ein Kampf.«





»Cease And Desist« ist der erste neue Song seit Glass im vergangenen Jahr ihre erste Solo-EP veröffentlicht hat. Hier ist das Video zur Single: