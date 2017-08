Nachdem The National bereits im Mai ein neues Album mit dem Titel »Sleep Well Beast« angekündigt haben , erscheint davon nun die dritte Single »Carin at the Liquor Store«. Zentrales Instrument des Songs ist das Klavier, in dessen Harmonien sich sanft das Schlagzeug einfügt und beide schließlich in ein weinendes Gitarrensolo münden.In seinem Kernelement erinnert der Song harmonisch an »Pink Rabbits« von ihrem 2013 erschienenen Album »Trouble Will Find Me«. Die sanfte Musik korrespondiert mit den zerrissenen Lyrics, die sich um negative Gefühlswelten drehen: um Trauer, unerfüllte Erwartungen, Hoffnung auf Besseres. Passend dazu wurde das Video schlicht mit Negativfilter aufgenommen, Regie führte Casey Reas.