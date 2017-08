Die Musikwelt staunte nicht schlecht, als Neo-Grunge-Göre Courtney Barnett und Singer-Songwriter Kurt Vile zu Jahresbeginn verlauten ließen, eine gemeinsame LP zu veröffentlichen. Eigentlich nur konsequent, bedenkt man, dass kaum ein anderes Duo der Indie-Rock-Landschaft in den letzten Jahren mit mehr Anerkennung überschäumt wurde. Mit Mick Turner und Jim White, die beide der instrumentalen Post-Rock-Band Dirty Three angehören sowie Warpaint -Drummerin Stella Mozgawa wurden auch gleich drei namhafte Kollaborateure ins Boot geholt.Nun beschenken uns die beiden erst einmal mit der Premieren-Single des am 13. Oktober erscheinenden Albums »Sea Lotta Lice«, dessen Tracklist mittlerweile ebenfalls bekannt ist. In einem Interview hatte Kurt Vile verraten, den Song »Over Everything« bereits 2015 geschrieben zu haben. Was einzig fehlte, war die passende Instrumentierung und eine Duett-Partnerin, deren Posten wohl mit niemand Besserem besetzt ist als der schlagfertigen Wortjongleuse Barnett.Man darf sich jetzt schon auf ein feingeistig produziertes Album freuen – zwischen Banalität, Alltag und Poesie stehen Barnett und Vile vor allem für faszinierend verschmitztes Songwriting und charmanten Lo-Fi-Sound, der sich am Besten aus Folk, Indie und Post-Rock zu bedienen versteht. Erwartungsgemäß stellen sie das in »Over Everything« unter Beweis. Wir haben für euch das Video.