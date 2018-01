Neuer Mix von Little Boots

Man möchte fast sagen, dass es ein bisschen Ruhig um Little Boots geworden ist, seit dem die Engländerin vor zwei Jahren mit »Working Girl« dem Höher-Schneller-Weiter-Prinzip ihrer Pop-Kolleginnen das kompaktestes und poppigstes Album ihrer Karriere entgegen setzte, wie Intro-Autorin Katja Peglow treffend feststellte. In Vorbereitung auf ein neues Album hat die Sängerin und Songwriterin nun einen erstklassigen Woman-Only-Mix veröffentlicht. Der demonstriert einerseits sehr schön, dass im auslaufenden Jahr gleich eine ganze Reihe an talentierten Frauen spannende Impulse für die Club-Kultur setzen konnte, birgt mit zwei neuen Songs von Little Boots selbst aber auch einen Ausblick auf das kommende Jahr.