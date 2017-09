Neue Single von Yung Lean

Nachdem Yung Lean mit »Red Bottom Sky« erst vor einigen Wochen eine erste Kostprobe seines am 10. November erscheinenden Albums »Stranger« bot, folgt mit »Hunting My Own Skin« nun schon die nächste Single. Die klingt mit ihren trist dahin tröpfelnden Keyboard-Sounds zwar nicht unbedingt weniger betrüblich als der Vorgänger, dafür aber deutlich beschwingter und treibender. Der Mann bleibt seiner Linie treu, soviel steht fest.