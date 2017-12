Im Herbst sorgte nicht nur in unserer Redaktion die Ankündigung einer UK-Tour von Mike Skinner alias The Streets für überschwängliche Jubelrufe. Jetzt veröffentlicht der Brite die neue Single »Burn Bridges«.

Mike Skinner ist zurück als The Streets und offensichtlich wurde ihm in den letzten Jahren von vertrauten Personen übel mitgespielt. »Burn bridges, there are worse things than hurt feelings. Literally.«, singt der Brite in seiner neuen Single und erklärt über einen monoton brummenden Beat wie er zu dieser Ansicht kam.

Thematisch schlägt auch die digitale B-Seite in die selbe Kerbe. »Sometimes I Hate My Friends More Than My Enemies« ist musikalisch unverkennbar klassischer The Streets-Style und erinnert wohl nicht ungewollt an die Hits von »Original Pirate Material«.