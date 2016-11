Ihr braucht noch ein wenig Antrieb, um den Rest des Tages anzugehen? Dann lasst euch von der neuen Japandroids -Single mitreißen! »Near To The Wild Heart Of Life« heißt der Song und entführt für immerhin fünf Minuten zu jenem. Der Moment, in dem der Refrain des roughen Garage-Rock-Songs wuchtig einsetzt, lässt den Willen hochkochen, sich zu bewegen und versorgt den müden Körper mit einem Schwung neuer Energie.Darüber hinaus ist »Near To The Wild Heart Of Life« auch der erste Vorgeschmack auf das bevorstehende Japandroids-Album gleichen Namens, das am 27. Januar 2017 erscheint. Die letzte Veröffentlichung »Celebration Rock« liegt dann schon fast fünf Jahre zurück – Zeit genug um Kraft und Inspiration für eine weitere großartige und energiegeladene Platte zu sammeln. Und dass die Hoffnung darauf nicht unbegründet ist, beweist die erste Single. Man darf also gespannt sein, was das Duo aus Vancouver mit »Near To The Wild Heart Of Life« für uns bereit hält!