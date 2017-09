Die beiden Schwestern Klara und Johanna Söderberg aus Schweden veröffentlichten zum Weltfrauentag am 8. März ihre sehr direkte Single »You Are The Problem Here«. Zu ihrem gewohnt schwelgerischen Folk-Sound finden First Aid Kit nun mit ihrem neuen Song »It’s A Shame« zurück. Dort geht es um Vergangenes, das der Zukunft nicht standhält und den Weg, der trotz der Verluste beschritten werden muss. Die Musik greift melodisch das Lebensgefühl in L.A. auf und hört sich im Kontrast zum Text leicht und euphorisch an, mit einer sanften Nuance Melancholie.



Hört hier in das Lied rein: