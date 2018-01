Neben dem Video gibt’s weitere Neuigkeiten: Superorganism veröffentlichen am 2. März ihr erstes Album. Das heißt ebenfalls »Superorganism« und erscheint auf Domino. Wer das nicht erwarten kann, dem sei das Neben dem Video gibt’s weitere Neuigkeiten: Superorganism veröffentlichen am 2. März ihr erstes Album. Das heißt ebenfalls »Superorganism« und erscheint auf Domino. Wer das nicht erwarten kann, dem sei das Superorganism-Videospiel »Escape The Internet« ans Herz gelegt. Darin spielt man einen Wal, dessen Superkraft darin besteht, mit Bananen auf andere Tiere zu schießen. Wundervoll!

Manchmal ist das Internet wirklich ein toller Ort. Dann zum Beispiel, wenn es acht sehr verschiedene Menschen aus aller Welt zusammenbringt, die dann gemeinsam anfangen, mit Sounds zu experimentieren und großartige Musik zu machen. So geschah’s im Fall von Superorganism . Die achtköpfige Band hat jetzt ein neues Video zur Single »Everybody Wants To Be Famous« veröffentlicht. Im Clip haben sie sich mit Greenbox, Neonfarben und haufenweise Internet-Trash ausgetobt, ihm voran geht eine Warnung für Menschen mit photosensitiver Epilepsie.