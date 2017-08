Überraschungsalben haben derzeit Hochkonjunktur. Von Beyoncé über Rihanna bis Drake haben die Größen des Musikgeschäfts vorgemacht, dass in Zeiten der Über- und Fehlinformation eine Veröffentlichung aus heiterem Himmel die wirklich hohen Wellen schlägt. Keine Ahnung, ob dies auch Ben Frost im Kopf hatte, als er am vergangenen Freitag ohne Vorankündigung »Treshold Of Faith« digital und auf Vinyl in die Welt schickte. Die Überraschung ist auf jeden Fall geglückt und sieht in erster Linie in blauer Hochglanz-Hülle mit schwarz-weißer Illustration wundervoll aus! Doch auch akustisch bekommen Freunde des anspruchsvollen Minimalismus vom in Island lebenden Ambient-Australier einiges geboten: Von schleppend und bassig, wie im titelgebenden Opener, über schwebende Synthieflächen, (»Eurydice’s Heel- Hades« und »All That You Love Will Be Eviscerated – Albini Swing Version«) hin zu sphärischen Streichern (»Mere Anarchy«).